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2 часа назад

Siemens Energy прекратит деятельность в России

Lenta.ruиещё 12

Siemens Energy прекратит деятельность в России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании за третий квартал. Фирма начала процесс реструктуризации бизнеса в стране, который планирует завершить к концу 2022 года.

Siemens Energy прекратит деятельность в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Siemens подчеркнула, что санкции ЕС после 10 июля стали оказывать существенное влияние на ее деловую активность в России, поэтому продолжение работы в стране нецелесообразно. По итогам финансового 2022 года компания готовится потерять около 400 миллионов евро выручки от операций, связанных с Россией. Однако уже в следующем году, после ухода из страны, серьезных негативных финансовых последствий не ожидается.

Сейчас Siemens Energy является одним из основных поставщиков энергооборудования. Компании, в частности, принадлежит «Сименс трансформаторы» и 65 процентов в совместном предприятии с российскими «Силовыми машинами» — «Сименс технологии газовых турбин». Кроме того, входящая в Siemens Energy компания Siemens Gamesa являлась партнером «Энел Россия» в реализации проектов в возобновляемой энергетике в России.

Летом 2022 года компания оказалась в центре международной повестки, так как отказалась возвращать российскому «Газпрому» газовую турбину, отремонтированную в Канаде. Решение Siemens объяснила канадскими санкциями против России. К настоящему моменту страна согласилась выпустить оборудования для доставки в Россию, а Siemens Energy заявила о полной готовности документов для его транспортировки.

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