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1 час назад

Владелец «Л’Этуаль» выкупил известную сеть магазинов косметики

Лера Букина

Компания «Алькор и Ко», владеющая сетью магазинов косметики «Л’Этуаль», приобрела косметическую сеть «Подружка». Она нарастила свою долю с 90% до 100%, пишет Forbes со ссылкой на источник, близкий к «Подружке», и данные «СПАРК-Интерфакс».

Владелец «Л’Этуаль» выкупил известную сеть магазинов косметики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

До этого «Алькор и Ко» уже выкупила 90% доли «Табер Трейд» (контролирует сеть «Подружка»). Факт нового выкупа подтвердила пресс-служба «Л’Этуаль».

«В июле 2022 года оставшиеся 10% «Табер Трейд» также перешли под контроль "Л’Этуаль"», — подчеркнул представитель компании.

Сообщается также о кадровых перестановках в «Табер Трейд». В августе 2022 года Станислав Мелингер станет генеральным директором вместо Дмитрия Тамурки. Мелингер ранее занимал должность директора департамента технологического развития в ювелирной компании «Адамас».

По словам генерального директора «Л’Этуаль» Татьяны Володиной, благодаря сделке позиции обеих компаний усилятся «совершенно во всех направлениях». Она указала на расширение ассортимента обеих сетей в дальнейшем, а также на планы усовершенствовать доставку. Сейчас в России насчитывается 287 магазинов сети «Подружка» и 1000 точек «Л’Этуаль».

Ранее Forbes сообщал, что из-за прекращения деятельности в России крупных иностранных брендов рынок косметики просел в апреле-июне на 14%.

Компании,Татьяна Володина,Дмитрий Тамурка,
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