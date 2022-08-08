В ФРГ высказались о запуске «Северного потока — 2»

«Ясно также то, что мы твердо стоим на стороне Украины, что мы поддерживаем санкции, которые мы совместно приняли в Европейском союзе и в консультациях с международным сообществом. Ясно также то, что «Северный поток 2» не сертифицирован и в настоящий момент не проходит процесс сертификации, и таким образом не доступен (для использования)», - подчеркнул он.