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45 минут назад

В ФРГ высказались о запуске «Северного потока — 2»

Лера Букина

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не рассматривает вопрос введения в строй трубопровода «Северный поток — 2» даже при развитии неблагоприятного сценария в предстоящие месяцы. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге в понедельник, передает РИА Новости.

В ФРГ высказались о запуске «Северного потока — 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ясно также то, что мы твердо стоим на стороне Украины, что мы поддерживаем санкции, которые мы совместно приняли в Европейском союзе и в консультациях с международным сообществом. Ясно также то, что «Северный поток 2» не сертифицирован и в настоящий момент не проходит процесс сертификации, и таким образом не доступен (для использования)», - подчеркнул он.

Хебештрайт подтвердил, что осенне-зимний период ожидается сложным для Германии, однако, по его словам, власти страны приняли меры, которые необходимы для предотвращения кризиса.

«Ясно, что предстоят сложные месяцы, что снижение поставок из России в Германию ставит перед нами вызовы, мы приняли многочисленные меры», - указал представитель правительства.

Проект «Северный поток – 2» ранее фактически заморозили. Власти ФРГ не раз опровергали планы использовать «Северный поток-2». Они указывали на то, что трубопровод не прошел процедуру сертификации.

Компании,Штеффен Хебештрайт,Олаф Шольц,ЕС,
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