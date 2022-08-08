Назван новый возможный владелец Tetra Pak в России

Шведская компания — производитель упаковок Tetra Pak — передаст свой российский бизнес, дочернюю компанию АО «Тетра Пак», группе компаний ООО «Итон Инвестментс». Нового возможного владельца назвали два источника «Интерфакса», знакомые с ситуацией.

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Один из собеседников агентства сообщил, что сумма сделки составит один евро. ООО «Итон Инвестментс» получит 100 процентов акций компании. Другой собеседник агентства уточнил, что сделку еще согласовывают, но ее проработка уже достигла финальных этапов. По его словам, владельцы компании планируют заменить Tetra Pak новым брендом, который начнут создавать после закрытия сделки. Представители Tetra Pak отказались раскрыть условия сделки.

Об уходе Tetra Pak из России и передаче бизнеса местному менеджменту стало известно 26 июля. Отмечалось, что компания не может продолжать работу из-за влияния экспортных ограничений в отношении России.