Tetra Pak продаст свой бизнес в России за €1

Российское подразделение шведской компании Tetra Pak сменит владельца. Акции перейдут «Итон Инвестментс». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Источник отметил, что переговоры находятся в финальной стадии. Акции АО «Тетра Пак» перейдут созданному в июле 2022 года ООО «Итон Инвестментс». Его владельцами являются предприниматели Александр Криволапов и Игорь Акимов. Сумма сделки составит €1.
По данным источника, договоренности подразумевают смену бренда. Работа над этим начнется после того, как сделка будет завершена.
В Госдуме заявили ранее, что упаковка товаров более не будет яркой и многоцветной. Она станет «сероватых тонов». Это связано с тем, что власти Швеции запретили поставки необходимого сырья для российского завода Tetra Pak.