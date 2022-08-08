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50 минут назад

Tetra Pak продаст свой бизнес в России за €1

Елена Прошина

Российское подразделение шведской компании Tetra Pak сменит владельца. Акции перейдут «Итон Инвестментс». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Tetra Pak продаст свой бизнес в России за €1
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник отметил, что переговоры находятся в финальной стадии. Акции АО «Тетра Пак» перейдут созданному в июле 2022 года ООО «Итон Инвестментс». Его владельцами являются предприниматели Александр Криволапов и Игорь Акимов. Сумма сделки составит €1.

По данным источника, договоренности подразумевают смену бренда. Работа над этим начнется после того, как сделка будет завершена.

В Госдуме заявили ранее, что упаковка товаров более не будет яркой и многоцветной. Она станет «сероватых тонов». Это связано с тем, что власти Швеции запретили поставки необходимого сырья для российского завода Tetra Pak.

Компании,Игорь Акимов,Госдума,
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