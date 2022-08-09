Указ Путина заблокировал Enel выход из России

Издание указывает на уже объявленную сделку по продаже итальянской Enel своих 56,43% в «Энел Россия» (является владельцем трех ГРЭС на 5,6 ГВт и двух ВЭС) ЛУКОЙЛу и фонду «Газпромбанк-Фрезия». Ситуация обусловлена указом президента РФ, предполагающим запрет совершать сделки по покупке и продаже долей в компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, а также в компаниях, которые производят и поставляют тепло и электроэнергию. Данная мера действует до 31 декабря 2022 года.