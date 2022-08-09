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54 минуты назад

Западным энергокомпаниям заблокировали уход из РФ

Лера Букина

Выход иностранных акционеров из российской электроэнергетики оказался временно заморожен. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Указ Путина заблокировал Enel выход из России
Фото: ReutersReuters

Издание указывает на уже объявленную сделку по продаже итальянской Enel своих 56,43% в «Энел Россия» (является владельцем трех ГРЭС на 5,6 ГВт и двух ВЭС) ЛУКОЙЛу и фонду «Газпромбанк-Фрезия». Ситуация обусловлена указом президента РФ, предполагающим запрет совершать сделки по покупке и продаже долей в компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, а также в компаниях, которые производят и поставляют тепло и электроэнергию. Данная мера действует до 31 декабря 2022 года.

«В июне Enel объявила о заключении двух отдельных соглашений с Лукойлом и фондом "Газпромбанк-Фрезия" по продаже своего пакета в "Энел Россия" на общую сумму 135 млн долларов. Закрыть сделку планировалось в третьем квартале. <…> Для этого нужно было получить решение правкомиссии РФ по иностранным инвестициям и ФАС. Сделка по покупке активов "Энел Россия" предусматривала второй этап — консолидацию пакета "Газпромбанк-Фрезия" Лукойлом», — подчеркивает издание.

Кроме того, «Коммерсант» указывает на заморозку сделки по продаже российских активов финской Fortum — генкомпании «Фортум» (98,25%).

Ранее Федеральная налоговая служба выступила с инициативой расширить возможные механизмы внешнего управления в значимых компаниях с иностранным участием, владельцы которых уходят из РФ.

Компании,ФНС России,Коммерсант,Энел Россия,Лукойл,
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