ИКЕА назвала дату завершения онлайн-распродажи

Онлайн-продажа товаров ИКЕА для покупателей и клиентов ИКЕА для бизнеса закончится 15 августа в 20.00 по московскому времени. Об этом говорится на сайте компании.

«15 августа 2022 года в 20.00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров ИКЕА для покупателей и клиентов ИКЕА для бизнеса. Магазины ИКЕА остаются закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, а также возврат и обмен товаров. Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что зона доставки товаров ИКЕА расширилась на 10 российских городов, в которых данной компании нет. Теперь доставка осуществляется в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск. До этого доставка предусматривалась только в города, в которых работают магазины ИКЕА.

Также стало известно, что «Яндекс Маркет» приступил к реализации мебели, текстиля и других товаров для дома с фабрик и производств, поставлявших некоторое время назад продукцию для сети ИКЕА.