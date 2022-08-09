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2 часа назад

ИКЕА назвала дату завершения онлайн-распродажи

Лера Букина

Онлайн-продажа товаров ИКЕА для покупателей и клиентов ИКЕА для бизнеса закончится 15 августа в 20.00 по московскому времени. Об этом говорится на сайте компании.

ИКЕА назвала дату завершения онлайн-распродажи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«15 августа 2022 года в 20.00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров ИКЕА для покупателей и клиентов ИКЕА для бизнеса. Магазины ИКЕА остаются закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, а также возврат и обмен товаров. Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что зона доставки товаров ИКЕА расширилась на 10 российских городов, в которых данной компании нет. Теперь доставка осуществляется в Волгоград, Воронеж, Пензу, Пермь, Саратов, Сочи, Тольятти, Тюмень, Ульяновск и Челябинск. До этого доставка предусматривалась только в города, в которых работают магазины ИКЕА.

Также стало известно, что «Яндекс Маркет» приступил к реализации мебели, текстиля и других товаров для дома с фабрик и производств, поставлявших некоторое время назад продукцию для сети ИКЕА.

Свернуть бизнес в РФ ИКЕА решила после начала спецоперации России на Украине. Компания сначала устроила распродажу для сотрудников в самих магазинах, а затем – для всех остальных граждан в режиме онлайн.

Компании,Ikea,
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