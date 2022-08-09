Новые владельцы Starbucks обновят меню

В новом Starbucks под руководством Тимати и Антона Пинского полностью обновятся меню и логотип. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сеть кофеен не откроется в августе, как сообщалось ранее. Было принято решение перенести открытие из-за неготовности меню и персонала. Ассортимент все еще находится в состоянии разработки. Руководство находится в поисках новых бариста, а старых обучают новым стандартам. Прежний персонал был распущен две недели назад с шестью окладами.

После ухода Starbucks из России всю рецептуру и меню нужно придумывать заново. Сеть не оставила никаких привилегий для новых владельцев. Тимати и Антон Пинский получили лишь помещения, в которых находились кофейни.