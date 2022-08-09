«Яндекс» закрыл бизнес по доставке продуктов в Европе

Российская компания «Яндекс» решила закрыть бизнес по доставке продуктов в Лондоне и Париже. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источники, близкие к IT-гиганту и его подразделению «Яндекс.Лавка». О вероятности такого развития событий стало известно ещё в марте 2022 года. Тогда журналисты выяснили, что «Яндекс» планирует закрыть дело в Париже и продать бизнес в Лондоне.

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Французское подразделение «Яндекса» уже закрывается, до конца процесса осталось три-четыре месяца. Британский бизнес тоже придётся закрыть, потому что на него не получилось найти покупателя, заявил инсайдер. Он объяснил, что компания рассчитывала найти нового игрока на рынке доставки, но таких не оказалось. У тех, кто уже занимается этим бизнесом, площадка для работы есть уже давно.

Но «Яндекс» не планирует полностью уходить из Европы. Компания сменила вектор и будет предлагать свои IT-разработки в отрасли доставки, сменив название на Yango Deli Tech. «Яндекс» собирается работать с сервисами экспресс-доставки, ретейлерами и операторами онлайн-торговли.

«Мы предлагаем потенциальным партнёрам настроить и оптимизировать все процессы — от системы управления складом, приложения для сборщика, маршрутизации «последней мили» и BI-дашбордов (мониторинга доставки) в реальном времени до систем автозаказа и роботов-кладовщиков», — заявили в «Яндексе».

В компании заявили, что нашли очень востребованную нишу в бизнесе — никто не предлагает готовые IT-пакеты для бизнеса по доставке продуктов. «Яндекс» планирует в будущем работать со странами Ближнего Востока и СНГ. К тому же сервис в привычном режиме продолжит доставлять продукты в России и Израиле.

Ранее по тому же пути пошёл русский сервис доставки еды Jiffy в Великобритании. Он закрыл офлайн-бизнес и сосредоточился на продаже информационных технологий.