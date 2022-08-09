Словацкая компания Transpetrol - оператор словацкого участка нефтепровода "Дружба" - подтвердила во вторник, что поставки нефти из РФ по его южной ветви, проходящей через Украину, приостановлены. Об этом сообщило Словацкое радио.

Между тем пресс-секретарь расположенного в Братиславе одного из крупнейших в странах Центральной Европы нефтеперерабатывающего комбината Slovnaft Антон Молнар проинформировал, что предприятие, специализирующееся на переработке российской нефти, снабжается ею в полном объеме.

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"Производственный процесс у нас не нарушен. Slovnaft обеспечивает рынок своей продукцией, включая бензин, в необходимом количестве", - отметил он.

9 августа 2022 года российская компания "Транснефть" сообщила, что украинская сторона остановила прокачку российской нефти по южной ветви нефтепровода "Дружба" в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. Транзит нефти по северной ветви в направлении Польши и Германии продолжается в штатном режиме.

В настоящее время "Дружба" представляет собой сеть нефтепроводов протяженностью 8,9 тыс. км, включая 3,9 тыс. км на территории РФ. Владельцем российского участка "Дружбы" является "Транснефть" (трубопровод принадлежит ее дочерней компании АО "Транснефть - Дружба"). Всего в российскую часть "Дружбы" входят 20 нефтеперекачивающих станций, 15 нефтепродуктоперекачивающих станций. В 2021 году после реконструкции были введены 140 км российских магистральных участков "Дружбы". В России трубопровод обслуживают около 8 тыс. человек. Центр управления российской частью нефтепровода располагается в Брянске.