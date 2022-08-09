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59 минут назад

Purina остановила производство и продажу части кормов в России

Елена Прошина

Американский производитель кормов для домашних животных Purina сообщает, что компания больше не будет продавать в России часть своей продукции. Об этом пишет издание ТАСС.

Purina остановила производство и продажу части кормов в России
Фото: ReutersReuters

«Из-за логистических трудностей с поставками сырья остановлено производство и продажа кормов Friskies для кошек и для собак, Cat Chow, Dog Chow, Gourmet и Darling Dog», – сообщили в компании.

Уточняется, что остальная продукция, а именно Purina One, Purina One Dog, Felix и Proplan останутся на российском рынке.

Purina — дочерняя компания швейцарского производителя продуктов питания Nestle. В марте концерн начал останавливать торговые операции с Россией, из-за чего с полок российских магазинов постепенно стала исчезать продукция компании.

Напомним, что ранее шведский производитель бытовой и профессиональной электротехники Electrolux заявил о том, что уходит из России.

Компании,
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