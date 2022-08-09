Назван самый богатый IT-бизнесмен России

Самым богатым IT-бизнесменом России, по оценке аналитиков Tadviser, назван владелец и основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский. Его капитал оценен в 110,78 миллиарда рублей.

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Рейтинг был составлен впервые на основе оценки стоимости IT-активов на 1 января этого года, в перечень попали 20 человек. На втором месте — владелец разработчика систем для управления предприятием 1С Борис Нуралиев (101,86 миллиарда рублей) и владелец группы «Ланит» Филипп Генс (99,87 миллиарда долларов). Алишер Усманов оказался на восьмой строчке.

При оценке состояния учитывались акции и доли предпринимателей в компаниях, работающих в сфере информационных технологий, принадлежащие им на начало года. Яхты, самолеты, недвижимость, земельное и прочее личное имущество не учитывалось.