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44 минуты назад

Назван самый богатый IT-бизнесмен России

Lenta.ru

Самым богатым IT-бизнесменом России, по оценке аналитиков Tadviser, назван владелец и основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский. Его капитал оценен в 110,78 миллиарда рублей.

Назван самый богатый IT-бизнесмен России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рейтинг был составлен впервые на основе оценки стоимости IT-активов на 1 января этого года, в перечень попали 20 человек. На втором месте — владелец разработчика систем для управления предприятием 1С Борис Нуралиев (101,86 миллиарда рублей) и владелец группы «Ланит» Филипп Генс (99,87 миллиарда долларов). Алишер Усманов оказался на восьмой строчке.

При оценке состояния учитывались акции и доли предпринимателей в компаниях, работающих в сфере информационных технологий, принадлежащие им на начало года. Яхты, самолеты, недвижимость, земельное и прочее личное имущество не учитывалось.

В целом с начала года состояние российских миллиардеров сократилось на 60 миллиардов долларов. Самым богатым человеком страны является один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин с капиталом в 31,6 миллиарда долларов (плюс 691 миллион с начала года).

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