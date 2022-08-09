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2 часа назад

В Болгарии посчитали шуткой письмо «Газпрома» об оплате за газ в рублях

Lenta.ruиещё 1

Директор болгарской компании «Булгаргаз» Людмил Йоцов посчитал шуткой официальное письмо «Газпром экспорт» об оплате российского газа в рублях, передает ТАСС его слова.

В Болгарии посчитали шуткой письмо «Газпрома» об оплате за газ в рублях
Фото: ReutersReuters

«До последнего верили, что поставки газа для нас не будут остановлены, потому что мы заплатили за него в долларах 26 апреля. Думали, что все это шутка», — отметил он.

Также Йоцов выразил сомнение в возможности дополнительных поставок азербайджанского газа в ближайшее время, поскольку введение в эксплуатацию газопровода может быть отложено до октября или на более длительный срок из-за недоделок и проблем с его сертификацией.

Болгария столкнулась с газовым кризисом, цены на топливо в августе должны подняться на 60 процентов. Поставки российского газа в страну прекратились в апреле, после того как Болгария отказалась перевести контракт на рублевую форму оплаты.

В августе стало известно, что «Булгаргаз» не исключает возобновление поставок топлива из России. Компания не перестает обсуждать с «Газпромом» возможность возвращения прокачки газа.

Компании,Газпром,
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