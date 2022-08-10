Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
58 минут назад

РБК сообщил о сокращении более 200 пилотов Boeing авиагруппы "Волга-Днепр"

ТАССиещё 4

Группа "Волга-Днепр" Алексея Исайкина сократит более 200 пилотов дочерних грузовых авиакомпаний AirBridgeCargo и "Атран", летавших на самолетах Boeing. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Крупнейшая грузовая авиагруппа РФ сократит 200 пилотов Boeing
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, в конце июля пилоты получили уведомления о сокращении их должностей. Как рассказал РБК источник, сохранили только несколько экипажей на случай, если группа "Волга-Днепр" получит разрешение от российского Минтранса на возврат самолетов иностранным лизинговым компаниям.

"Ресурсы компании не безграничны. Оптимизация численности [персонала] - вынужденная мера. Она проводится поэтапно, чтобы иметь возможность консервации флота", - приводит РБК слова представителя авиагруппы. На начало года в AirBridgeCargo работало более 300 пилотов, в "Атран" - примерно 110, пишет издание.

Для сохранения бизнеса этих авиакомпаний, которые летали только на иностранных самолетах, "Волга-Днепр" рассматривает в качестве альтернативы имеющиеся на рынке лайнеры, включая Ил-76 и Ил-96, рассказал РБК представитель компании. По его словам, сейчас нагрузка "Волга-Днепр" близка к пиковой, а перевозки в таком режиме сохранятся как минимум до середины 2023 года.

Ранее РБК сообщали, что компания планировала создать в СНГ или на Ближнем Востоке новое предприятие, куда рассчитывала передать часть самолетов и перевести персонал. В качестве партнера "Волга-Днепр" рассматривала группу Etihad из ОАЭ. Однако источник издания сообщил, что юристы Etihad после долгого изучения вопроса в результате отказались от совместного проекта.

Компании,Алексей Исайкин,Минтранс РФ,Boeing,Волга-Днепр,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители