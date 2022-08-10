Крупнейшая грузовая авиагруппа РФ сократит 200 пилотов Boeing

Группа "Волга-Днепр" Алексея Исайкина сократит более 200 пилотов дочерних грузовых авиакомпаний AirBridgeCargo и "Атран", летавших на самолетах Boeing. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

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По данным издания, в конце июля пилоты получили уведомления о сокращении их должностей. Как рассказал РБК источник, сохранили только несколько экипажей на случай, если группа "Волга-Днепр" получит разрешение от российского Минтранса на возврат самолетов иностранным лизинговым компаниям.

"Ресурсы компании не безграничны. Оптимизация численности [персонала] - вынужденная мера. Она проводится поэтапно, чтобы иметь возможность консервации флота", - приводит РБК слова представителя авиагруппы. На начало года в AirBridgeCargo работало более 300 пилотов, в "Атран" - примерно 110, пишет издание.

Для сохранения бизнеса этих авиакомпаний, которые летали только на иностранных самолетах, "Волга-Днепр" рассматривает в качестве альтернативы имеющиеся на рынке лайнеры, включая Ил-76 и Ил-96, рассказал РБК представитель компании. По его словам, сейчас нагрузка "Волга-Днепр" близка к пиковой, а перевозки в таком режиме сохранятся как минимум до середины 2023 года.