Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

"Ъ": турецкие банки начали принимать карты "Мир", выпущенные подсанкционными банками

Газета.Ruиещё 4

Турецкие банки начали принимать карты «Мир», выпущенные подсанкционными банками, сообщает газета «Коммерсантъ».

В Турции начали принимать карты «Мир» подсанкционных банков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным издания, два турецких банка из пяти, которые подписали соглашение с платежной системой «Мир», принимают карты без оглядки на SDN-статус банка-эмитента.

В частности, банки теперь принимают карты Сбера и ВТБ. Турецкие банки, принявшие решения принимать карты подсанкционных банков, рискуют попасть под вторичные санкции со стороны.

«В рамках одной платежной системы, например «Мир», думаю, есть правило о приеме любых карт с логотипом этой системы — различных эмитентов, типов, так называемое правило «Honor all cards rule». Турецкий эквайер будет видеть, карты каких эмитентов будут приходить в его торговые точки, но он будет рассчитываться с ними по этим платежам через расчетный банк ПС» (организация запрещена в России), — рассказал независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков.

В целом в Турции карты «Мир» принимают пять банков: Turkiye Is Bankasi, Ziraat Bankasi, VakifBank, DenizBank и Halkbank.

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в вопросе использования карт «Мир» в Турции есть «серьезные подвижки».

Компании,Дмитрий Вишняков,Реджеп Эрдоган,Банк ВТБ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители