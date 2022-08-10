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1 час назад

Reuters: трейдеры СПГ несут огромные убытки из-за перебоев с поставками

RT на русскомиещё 1

Крупные трейдеры сжиженного природного газа несут убытки в сотни миллионов долларов в связи с перебоями в работе заводов в ряде стран.

Трейдеры несут огромные убытки из-за нехватки СПГ в мире
Фото: ReutersReuters

Как пишет Reuters, внезапные сбои на заводах по производству СПГ в США, Нигерии и Австралии вынуждают трейдеров, в том числе BP и Shell, платить больше за альтернативные поставки.

Источники в отрасли сообщили агентству, что BP, в частности, понесла убытки на сумму более $500 млн после внезапного закрытия завода по производству СПГ Freeport в Техасе в июне.

Эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов также высказался о ситуации на рынке газа.

В беседе с газетой «Известия» он выразил мнение, что резкий рост импорта СПГ в Европе может привести к снижению доступности сырья для потребителей в других регионах мира.

По его словам, межрегиональная конкуренция на рынке СПГ ближайшей зимой будет подталкивать цены вверх.

Компании,Кирилл Родионов,Shell,
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