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1 час назад

«Транснефть» анонсировала возобновление прокачки нефти через Украину

Лера Букина

Прокачка нефти в Венгрию и Словакию будет возобновлена сегодня в 16 часов по Москве. Об этом сообщила компания «Транснефть», передает РИА Новости.

«Транснефть» анонсировала возобновление прокачки нефти через Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она также указала на то, что украинской стороной был получен платеж за ее транзит через свою территорию.

Сегодня венгерская нефтегазовая компания MOL и словацкая Slovnaft сообщили об оплате транзита российской нефти через Украину по «Дружбе». Они сообщили, что ожидают поставок в ближайшее время.

Ранее РИА Новости писало, что компания MOL стала инициатором переговоров о взятии на себя обязательств по оплате транзита по «Дружбе».

Украинская госкомпания «Укртранснафта» с 4 августа перестала прокачивать российское топливо по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию, Чехию и Словакию из-за отсутствии у РФ возможности оплатить транзит в условиях ограничений Евросоюза.

Сегодня также сообщалось, что украинская сторона приняла от «Газпрома» заявку на транзит газа на среду в объеме 41,6 млн куб. м. По данным «Оператора ГТС Украины», значение во вторник было на уровне 42,1 млн куб. м.

Компании,Газпром,Транснефть,ЕС,
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