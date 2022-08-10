«Транснефть» анонсировала возобновление прокачки нефти через Украину

Прокачка нефти в Венгрию и Словакию будет возобновлена сегодня в 16 часов по Москве. Об этом сообщила компания «Транснефть», передает РИА Новости.
Она также указала на то, что украинской стороной был получен платеж за ее транзит через свою территорию.
Сегодня венгерская нефтегазовая компания MOL и словацкая Slovnaft сообщили об оплате транзита российской нефти через Украину по «Дружбе». Они сообщили, что ожидают поставок в ближайшее время.
Ранее РИА Новости писало, что компания MOL стала инициатором переговоров о взятии на себя обязательств по оплате транзита по «Дружбе».
Украинская госкомпания «Укртранснафта» с 4 августа перестала прокачивать российское топливо по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию, Чехию и Словакию из-за отсутствии у РФ возможности оплатить транзит в условиях ограничений Евросоюза.
Сегодня также сообщалось, что украинская сторона приняла от «Газпрома» заявку на транзит газа на среду в объеме 41,6 млн куб. м. По данным «Оператора ГТС Украины», значение во вторник было на уровне 42,1 млн куб. м.