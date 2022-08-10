«Транснефть» анонсировала возобновление прокачки нефти через Украину

Прокачка нефти в Венгрию и Словакию будет возобновлена сегодня в 16 часов по Москве. Об этом сообщила компания «Транснефть», передает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Она также указала на то, что украинской стороной был получен платеж за ее транзит через свою территорию.

Сегодня венгерская нефтегазовая компания MOL и словацкая Slovnaft сообщили об оплате транзита российской нефти через Украину по «Дружбе». Они сообщили, что ожидают поставок в ближайшее время.

Ранее РИА Новости писало, что компания MOL стала инициатором переговоров о взятии на себя обязательств по оплате транзита по «Дружбе».

Украинская госкомпания «Укртранснафта» с 4 августа перестала прокачивать российское топливо по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию, Чехию и Словакию из-за отсутствии у РФ возможности оплатить транзит в условиях ограничений Евросоюза.