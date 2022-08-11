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27 минут назад

Маск потребовал от Twitter имена подсчитывающих боты сотрудников

Никита Бородкин

Бизнесмен Илон Маск потребовал от Twitter предоставить имена сотрудников, которые занимаются подсчетом доли ботов, фальшивых аккаунтов и спамеров среди пользователей соцсети. Об этом сообщает источник Reuters, пишет ТАСС.

Маск потребовал от Twitter имена подсчитывающих боты сотрудников
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что юристы предпринимателя хотят допросить данных сотрудников в ходе судебного заседания.

Напомним, что фальшивые аккаунты и учетные записи для рассылки спам-сообщений стали главной проблемой в ходе согласования сделки о покупке Маском соцсети. Предприниматель потребовал доказать, что боты составляют менее 5% от общего числа пользователей, чего в Twitter не сделали.

В результате Маск отказался от сделки, а Twitter подал на бизнесмена в суд. Известно, что если сделка на $44 млрд не состоится, то предприниматель должен будет уплатить неустойку в размере $1 млрд.

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Первое судебное заседание по вопросу назначено на октябрь — суд должен будет определить, имел ли Маск право отказаться от сделки из-за непредоставления информации о числе ботов. Кроме того, бизнесмен подал на руководство соцсети встречный иск, данные о котором по непонятной пока причине попросил не разглашать.

Компании,Илон Маск,
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