Маск потребовал от Twitter имена подсчитывающих боты сотрудников

Бизнесмен Илон Маск потребовал от Twitter предоставить имена сотрудников, которые занимаются подсчетом доли ботов, фальшивых аккаунтов и спамеров среди пользователей соцсети. Об этом сообщает источник Reuters, пишет ТАСС.
Отмечается, что юристы предпринимателя хотят допросить данных сотрудников в ходе судебного заседания.
Напомним, что фальшивые аккаунты и учетные записи для рассылки спам-сообщений стали главной проблемой в ходе согласования сделки о покупке Маском соцсети. Предприниматель потребовал доказать, что боты составляют менее 5% от общего числа пользователей, чего в Twitter не сделали.
В результате Маск отказался от сделки, а Twitter подал на бизнесмена в суд. Известно, что если сделка на $44 млрд не состоится, то предприниматель должен будет уплатить неустойку в размере $1 млрд.
Первое судебное заседание по вопросу назначено на октябрь — суд должен будет определить, имел ли Маск право отказаться от сделки из-за непредоставления информации о числе ботов. Кроме того, бизнесмен подал на руководство соцсети встречный иск, данные о котором по непонятной пока причине попросил не разглашать.