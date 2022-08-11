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1 час назад

СМИ: Microsoft разорвал контракты с сотнями подрядчиков

Лера Букина

Американская технологическая корпорация Microsoft перестает сотрудничать с сотнями своих подрядчиков на фоне заморозки приема на работу новых работников. Об этом сообщил в среду новостной портал Business Insider со ссылкой на источники.

Microsoft разорвал контракты с сотнями подрядчиков
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что компания проинформировала сотрудников фирм-подрядчиков о разрыве контрактов с ними в ближайшую пятницу. Сообщается, что сотрудникам фирм не дадут выходного пособия, поскольку формально они не являются работниками этой корпорации.

По словам источников, она решила разорвать сотрудничество, не обращая внимания на то, сколько еще оставалось подрядчикам работать до конца действия контракта. От комментариев компания отказалась.

В июле Microsoft сообщила о планах сократить часть сотрудников и замедлить темпы приема на работу новых.

Как стало известно, операционные издержки во втором квартале 2022 года корпорации из-за ухода с рынка РФ оцениваются в $126 млн.

Ранее Microsoft предупредила пользователей Windows о возможном «повреждении данных». Речь идет о системах операционных Windows 11 и Windows Server 2022, а также компьютерах с современными процессорами. Риск возник из-за бага внутри ОС от Microsoft, а точнее в библиотеке шифрования SymCrypt.

Компании,Microsoft,
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