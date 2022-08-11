Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Стало известно, кто заменит H&M и Zara в торговых центрах

Лера Букина

Продавцы дешевых вещей, которые раньше торговали в спальных районах, наряду с отечественными брендами заняли ниши ушедших из России западных брендов одежды. Об этом пишет портал о торговле Shopper’s.

Речь идет о местах в торговых центрах. Так, площади в больших ТЦ дают недорогим магазинам, которые раньше располагались у метро, в подвальных помещениях, на первых этажах многоэтажек.

В H&M уточнили дату начала распродажи

Среди тех недорогих сетей, которые недавно появились в торговых центрах, - «Смешные цены», Prime store, «Одежда и обувь», «Экономшоп», «Планета одежды», заявила региональный директор департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева.

«Такие названия наверняка близки тем покупателям, чей доход на позволяет одеваться в брендовых магазинах. Но теперь они все чаще встречаются в крупных торговых центрах», - пишет издание.

Ранее сообщалось, что более двадцати брендов иностранных компаний, головные офисы которых объявили об уходе с рынка РФ в связи с ситуацией вокруг Украины, стали называться по-новому.

Компании,Евгения Хакбердиева,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители