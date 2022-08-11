Стало известно, кто заменит H&M и Zara в торговых центрах

Продавцы дешевых вещей, которые раньше торговали в спальных районах, наряду с отечественными брендами заняли ниши ушедших из России западных брендов одежды. Об этом пишет портал о торговле Shopper’s.

Речь идет о местах в торговых центрах. Так, площади в больших ТЦ дают недорогим магазинам, которые раньше располагались у метро, в подвальных помещениях, на первых этажах многоэтажек.

Среди тех недорогих сетей, которые недавно появились в торговых центрах, - «Смешные цены», Prime store, «Одежда и обувь», «Экономшоп», «Планета одежды», заявила региональный директор департамента торговой недвижимости компании Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева.

«Такие названия наверняка близки тем покупателям, чей доход на позволяет одеваться в брендовых магазинах. Но теперь они все чаще встречаются в крупных торговых центрах», - пишет издание.