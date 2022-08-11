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1 час назад

Венгерский OTP Bank допустил продажу «дочки» в РФ

Лера Букина

Венгерский OTP Bank допускает продажу своей российской «дочки» («ОТП Банка»). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет кредитной организации.

Владелец крупного банка задумался об уходе из России
Фото: ТАССТАСС

«Руководство ОТП применяет принцип «непрерывности деятельности», однако в России руководство рассматривает все потенциальные варианты... Рассматриваются варианты... включая возможную продажу российского предприятия по приемлемой цене», - указано в отчете.

Вместе с тем сообщается, что все варианты, которые сейчас рассматриваются, сильно не влияют на снижение акционерной цены. Более того, отмечается, что они могут оказать благотворное влияние на восприятие акционеров.

Raiffeisen Bank ответил на слухи об уходе из России

В марте «ОТП Банк» сообщал о продолжении деятельности на территории России. Также отмечалось, что сервисы банка предоставляют в полном объеме. Международные банки стали задумываться об уходе из России в связи с ужесточением санкционной кампании Запада против РФ.

Компании,ОТП Банк,
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