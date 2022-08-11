Владелец крупного банка задумался об уходе из России

Венгерский OTP Bank допускает продажу своей российской «дочки» («ОТП Банка»). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет кредитной организации.

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«Руководство ОТП применяет принцип «непрерывности деятельности», однако в России руководство рассматривает все потенциальные варианты... Рассматриваются варианты... включая возможную продажу российского предприятия по приемлемой цене», - указано в отчете.

Вместе с тем сообщается, что все варианты, которые сейчас рассматриваются, сильно не влияют на снижение акционерной цены. Более того, отмечается, что они могут оказать благотворное влияние на восприятие акционеров.