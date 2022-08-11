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57 минут назад

«Тинькофф» обжалует решение о возврате россиянину 1,3 млн рублей

Ura.Ru

«Тинькофф» будет обжаловать решение суда о возврате жителю Перми 1,3 млн рублей. В компании считают, что суд первой инстанции не разобрался в характере сделок и что это пермяк нанес банку ущерб. Об этом сообщает РБК Пермь со ссылкой на пресс-службу «Тинькофф».

«Тинькофф» обжалует решение о возврате россиянину 1,3 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Клиент воспользовался техническим сбоем при установке курсов валют, злоупотреблял своим положением и в результате недобросовестных действий причинил банку ущерб. За 52 минуты клиент совершил 48 последовательных операций конвертации из долларов в евро, далее — в фунты стерлингов и обратно в доллары, получая прибыль от каждой итерации», — цитирует РБК Пермь пресс-службу «Тинькофф».

В компании считают, что клиент проводил вышеперечисленные операции исключительно с целью получить прибыль и неосновательно обогатиться.

«Мы будем дальше отстаивать в суде свою правоту», — заключили в пресс-службе компании.

URA.RU ранее сообщало, что Дзержинский суд Перми удовлетворил иск клиента банка «Тинькофф» о возврате 1,3 млн рублей. Эти деньги были списаны компанией со счета пермяка. Решение пока не вступило в законную силу.

Компании,Тинькофф банк,
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