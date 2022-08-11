«Тинькофф» обжалует решение о возврате россиянину 1,3 млн рублей

«Тинькофф» будет обжаловать решение суда о возврате жителю Перми 1,3 млн рублей. В компании считают, что суд первой инстанции не разобрался в характере сделок и что это пермяк нанес банку ущерб. Об этом сообщает РБК Пермь со ссылкой на пресс-службу «Тинькофф».