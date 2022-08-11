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1 час назад

В Coca-Cola оценили ущерб от ограничения деятельности в РФ

Елена Прошина

Coca-Cola HBC в первом полугодии 2022 года из-за ограничения своей деятельности в России понесла убытки в размере 190 миллионов евро. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет компании.

В Coca-Cola оценили ущерб от ограничения деятельности в РФ
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что сумма неденежных издержек, связанных с уходом из России, составила 188 миллионов евро, а денежных — 2 миллиона евро. В Coca-Cola ожидают, что во втором полугодии компания получит из-за этого ущерб в размере еще 82 миллионов евро. Также производитель напитков сообщил о снижении объема продаж в РФ на 17-19% из-за истощения запасов.

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В целом чистая прибыль Coca-Cola за шесть месяцев упала на 153 миллиона евро или 34%. По прогнозам компании, операционная прибыль в 2022 году составит от 740 до 820 миллионов евро. Годом ранее этот показатель был на уровне 831 миллиона евро.

Напомним, что Coca-Cola объявила о приостановке работы в России еще в марте.

Компании,Coca-Cola,
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