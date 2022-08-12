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1 час назад

Немецкий производитель кофе Tchibo GmbH ушел с рынка РФ

Лера Букина

Немецкий производитель кофе Tchibo GmbH больше не является владельцем ООО «Чибо СНГ». Он ушел с российского рынка еще и июле, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Новый собственник бизнеса - ООО «МВК» генерального директора «Чибо СНГ». Источник газеты подчеркнул, что «Чибо СНГ» еще имеет права на использование кофейных брендов Tchibo и Davidoff до конца 2022 года. Затем поставки должны осуществляться под новым брендом.

Tchibo - четвертый производитель кофе в мире и крупнейший поставщик обжаренного кофе в таких странах, как Германия, Австрия, Чехия и Венгрия. Компания также занимается распространением непродовольственных товаров, предоставлением туристических услуг. Оборот Tchibo в 2020 году оценили в €3,13 млрд.

Ранее генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что кофейная арабика в России может смениться робустой в связи с сильным повышением цен на логистику и изменением маршрутов поставок.

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