Европейский банк принял платеж за транзит нефти РФ через Украину

Один из европейских банков дал согласие на проведение платежа за транзит нефти РФ через Украину. Об этом сообщает агентство Reuters.

«По нашей информации, банк пересмотрел изначально заблокированный платеж между транзитными компаниями за транзит и, в конце концов, принял его. Это значит, что созданная таким образом структура функциональна и может стать долгосрочным решением», - заявил представитель Slovnaft.

Министерство технологии и промышленности Венгрии накануне сообщило о возобновлении поставок нефти в стране по нефтепроводу «Дружба». Напомним, что «Укртранснафта» 4 августа решила остановить прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии в связи с отсутствием возможности у российской стороны осуществить платеж за транзит из-за ограничений ЕС. Днем ранее венгерская нефтегазовая компания MOL и словацкая Slovnaft сообщили об оплате транзита российской нефти через Украину по «Дружбе».