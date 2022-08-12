В Сбербанке рассказали о работе курорта "Манжерок"

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов принял участие в совещании по вопросу «О развитии индустрии туризма и гостеприимства в Российской Федерации» под председательством главы правительства РФ Михаила Мишустина, которое состоялось в Горно-Алтайске (Республика Алтай). Кузнецов рассказал о реализации инвестиционной программы развития одного из ключевых туристических центров Республики Алтай — всесезонного курорта «Манжерок», который за 2021 год посетило полмиллиона гостей.
«На примере «Манжерока», который Сбер сейчас активно развивает, мы хотим показать, насколько мощным туристическим потенциалом обладают российские регионы. Мы видим, что, как только появляется инфраструктура, которая обеспечивает необходимый уровень комфорта и транспортную доступность, посещаемость отечественных курортов резко растет. А это и увеличение доходной части региональных бюджетов, и новые рабочие места, да и в целом деньги, которые остаются внутри страны и работают на развитие ее экономики», — сказал Станислав Кузнецов.
Всесезонный курорт «Манжерок» — крупнейший круглогодичный курорт в Республике Алтай, расположенный у подножия горы Малая Синюха в 30 км от аэропорта Горно-Алтайска. Начиная с 2012 года проект находится в управлении Сбера и является одним из крупнейших в России в области туризма и рекреации.
Сейчас на курорте функционируют три канатные дороги гондольного и кресельного типов и 22 км горнолыжных трасс, гостиничный комплекс 3* емкостью 82 номера, ресторан на 240 посадочных мест, прокаты зимнего и летнего снаряжения, байк-парк, маршруты для треккинга, детские площадки.