В Сбербанке рассказали о работе курорта "Манжерок"

«На примере «Манжерока», который Сбер сейчас активно развивает, мы хотим показать, насколько мощным туристическим потенциалом обладают российские регионы. Мы видим, что, как только появляется инфраструктура, которая обеспечивает необходимый уровень комфорта и транспортную доступность, посещаемость отечественных курортов резко растет. А это и увеличение доходной части региональных бюджетов, и новые рабочие места, да и в целом деньги, которые остаются внутри страны и работают на развитие ее экономики», — сказал Станислав Кузнецов.