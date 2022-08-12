В России захотели зарегистрировать бренд «Грустно и точка»

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) подана заявка на регистрацию бренда ритуальных услуг «Грустно и точка», под ним планируется производить гробы и памятники, а также предоставлять похоронные услуги. Соответствующая документация имеется в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».

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Согласно заявке в Роспатент, товарный знак «Грустно и точка» регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №6, 19, 20, 39 и 45. Данная квалификация позволяет производить и продавать гробы и фурнитуру для них, надгробные плиты и памятники, арматуру.

Также под данным брендом можно будет предоставлять похоронные услуги, бальзамирование, организовывать свадебные церемонии, предоставлять услуги почетного караула, осуществлять уход за могилами и эксгумацию.