Венгерский лоукостер подарил украинцам бесплатные перелеты

Венгерский лоукостер Wizz Air предоставляет гражданам Украины 100 тысяч бесплатных билетов на поездки по странам Европы. Об этом сообщает издание «УНН».

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«В этот раз компания (Wizz Air – ред.) выделила 100 тысяч билетов. Бронирование билетов уже открыто и продлится до 8 декабря. Украинцы смогут забронировать рейсы более чем на 800 направлений при наличии загранпаспорта и международного сертификата вакцинации от COVID-19», - пишет издание.

Отмечается, что в списке доступных направлений будут полеты из/в Европу, Соединенное Королевство и Грузию.

В связи с ситуацией на Украине авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi сообщила о прекращении 27 февраля полетов в Москву и Краснодар. Она начала совершать рейсы в РФ в декабре прошлого года.