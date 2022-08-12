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1 час назад

Венгерский лоукостер подарил украинцам бесплатные перелеты

Лера Букина

Венгерский лоукостер Wizz Air предоставляет гражданам Украины 100 тысяч бесплатных билетов на поездки по странам Европы. Об этом сообщает издание «УНН».

Венгерский лоукостер подарил украинцам бесплатные перелеты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В этот раз компания (Wizz Air – ред.) выделила 100 тысяч билетов. Бронирование билетов уже открыто и продлится до 8 декабря. Украинцы смогут забронировать рейсы более чем на 800 направлений при наличии загранпаспорта и международного сертификата вакцинации от COVID-19», - пишет издание.

Отмечается, что в списке доступных направлений будут полеты из/в Европу, Соединенное Королевство и Грузию.

В связи с ситуацией на Украине авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi сообщила о прекращении 27 февраля полетов в Москву и Краснодар. Она начала совершать рейсы в РФ в декабре прошлого года.

Ранее СМИ писали, что у Ирландского лоукостера Ryanair возникли проблемы, связанные с антироссийскими ограничениями. По словам директора авиакомпании, в связи с резким ростом цен на топливо перевозчик будет вынужден свернуть продажу билетов по цене в 1 и 10 евро.

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