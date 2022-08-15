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1 час назад

Названа доля пострадавших из-за антироссийских санкций британских компаний

Лера Букина

Почти две трети компаний Великобритании столкнулись с убытками в связи с антироссийскими ограничениями. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на опрос британского страхового брокера Mactavish.

Названа доля пострадавших из-за антироссийских санкций британских компаний
Фото: ReutersReuters

Согласно результатам исследования, примерно 71% компаний, которые зарегистрированы на территории королевства, почувствовали на себе негативный эффект от санкций Запада против России.

Почти половина компаний сообщили об увеличении операционных затратах и сбоях производственных процессов. Менее половины (44%) предприятий лишились поставщиков в связи с санкциями. У 42% фирм возникли проблемы с персоналом.

92% компаний из финансового сектора страдают из-за убытков на фоне прямой связи части их активов и приобретенных ценных бумаг с российской стороной.

Ранее обозреватель французского портала AgoraVox Кальман Шнур заявил, что рестрикции против РФ нанесли удар по самим западным странам. Он назвал ограничения самоубийством для ЕС.

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