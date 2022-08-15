Названа доля пострадавших из-за антироссийских санкций британских компаний

Почти две трети компаний Великобритании столкнулись с убытками в связи с антироссийскими ограничениями. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на опрос британского страхового брокера Mactavish.
Согласно результатам исследования, примерно 71% компаний, которые зарегистрированы на территории королевства, почувствовали на себе негативный эффект от санкций Запада против России.
Почти половина компаний сообщили об увеличении операционных затратах и сбоях производственных процессов. Менее половины (44%) предприятий лишились поставщиков в связи с санкциями. У 42% фирм возникли проблемы с персоналом.
92% компаний из финансового сектора страдают из-за убытков на фоне прямой связи части их активов и приобретенных ценных бумаг с российской стороной.
Ранее обозреватель французского портала AgoraVox Кальман Шнур заявил, что рестрикции против РФ нанесли удар по самим западным странам. Он назвал ограничения самоубийством для ЕС.