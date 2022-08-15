Литовский "Шауляй банк" прекратил обрабатывать российские платежи

Представитель Ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене заявила в эфире LRT, что литовский «Шяуляй банк», через который велись расчеты за грузовой транзит с Калининградом, прекратил операции с рублевыми платежами, передает ТАСС.

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Она также напомнила, что с 1 сентября будут приостановлены любые операции с российскими клиентами. По ее словам, все клиенты банка были своевременно уведомлены об этом.

В июне власти Литвы ввели запрет на транзит попадающих под санкции ЕС товаров из России в Калининградскую область после консультаций с Еврокомиссией.

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь сообщил, что с сентября «Шяуляй банк» прекратит все операции с Россией.

С 11 июля Вильнюс расширил ограничения на транзит через свою территорию товаров из России в Калининград. Несмотря на протесты Москвы и Берлина, власти страны не ослабили санкционное давление на российский эксклав.