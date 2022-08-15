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34 минуты назад

Один из сооснователей "Лаборатории Касперского" покинул компанию

ТАССиещё 2

Сооснователь и член совета директоров "Лаборатории Касперского" Алексей Де-Мондерик покинул компанию и совет директоров. Об этом сообщили в пресс-службе "Лаборатории Касперского".

Один из сооснователей "Лаборатории Касперского" покинул компанию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Алексей Де-Мондерик покинул компанию и совет директоров. По согласованию сторон компания выкупила его акции", - рассказали в пресс-службе.

Де-Мондерик не участвует в деятельности компании, добавили в "Лаборатории Касперского".

Ранее RTVI со ссылкой на британский реестр юридических лиц сообщил, что Де-Мондерик продал 6,3 млн акций Kaspersky Labs Limited, покупателем стала сама компания, стоимость сделки составила $50 млн.

В результате у Евгения Касперского останется 91,8% компании, у Вадима Богданова - 8,1%, оставшиеся 0,1% - у Татьяны Шифон, уточняется в реестре.

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