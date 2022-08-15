Один из сооснователей "Лаборатории Касперского" покинул компанию

Сооснователь и член совета директоров "Лаборатории Касперского" Алексей Де-Мондерик покинул компанию и совет директоров. Об этом сообщили в пресс-службе "Лаборатории Касперского".

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"Алексей Де-Мондерик покинул компанию и совет директоров. По согласованию сторон компания выкупила его акции", - рассказали в пресс-службе.

Де-Мондерик не участвует в деятельности компании, добавили в "Лаборатории Касперского".

Ранее RTVI со ссылкой на британский реестр юридических лиц сообщил, что Де-Мондерик продал 6,3 млн акций Kaspersky Labs Limited, покупателем стала сама компания, стоимость сделки составила $50 млн.