Один из сооснователей "Лаборатории Касперского" покинул компанию

Сооснователь и член совета директоров "Лаборатории Касперского" Алексей Де-Мондерик покинул компанию и совет директоров. Об этом сообщили в пресс-службе "Лаборатории Касперского".
"Алексей Де-Мондерик покинул компанию и совет директоров. По согласованию сторон компания выкупила его акции", - рассказали в пресс-службе.
Де-Мондерик не участвует в деятельности компании, добавили в "Лаборатории Касперского".
Ранее RTVI со ссылкой на британский реестр юридических лиц сообщил, что Де-Мондерик продал 6,3 млн акций Kaspersky Labs Limited, покупателем стала сама компания, стоимость сделки составила $50 млн.
В результате у Евгения Касперского останется 91,8% компании, у Вадима Богданова - 8,1%, оставшиеся 0,1% - у Татьяны Шифон, уточняется в реестре.