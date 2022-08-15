Рестораторы назвали замену иностранному алкоголю

К концу года в российских заведениях половина барного меню будет состоять из отечественного алкоголя. В настоящее время доля этих напитков составляет 10%, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей отрасли.

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Издание указывает на рост подписания контрактов с производителями из РФ за последние месяцы. Активное включение отечественной продукции в меню ресторанов обусловлено приостановкой поставок зарубежного алкоголя. Гендиректор «Шоколадницы» Олег Подгорный отметил появление в 2022 году в меню сети джина российского производства. Он также сообщил о расширении ассортимента отечественных вин.

Собеседники издания подчеркивают, что сегодня доминирующее положение в барных меню ресторанов занимают напитки из Италии и Великобритании. При этом они наблюдают рост доли отечественного алкоголя. Отмечается, что за последнее время она возросла в среднем на 5–10%. Согласно ожиданиям, к концу текущего года его доля будет оцениваться в 50%.

«Стало проще договариваться с рестораторами. С их стороны мы наблюдаем стойкое желание знакомиться с российским продуктом. (...) Сейчас при составлении предложения для ресторанов мы говорим, что это аналог «Проссеко», а это похоже на «Небиолло» и т.д.», — поделился гендиректор винодельни «Фанагория» Петр Романишин.

Ранее в июне «Известия» сообщали, что точки общественного питания, которые столкнулись в марте со сбоями в поставках части продуктов, пересмотрели меню. Теперь в составе блюд