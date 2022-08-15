Дерипаска подал в суд на Тинькова

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края 16 августа проведет заседание по иску о защите чести и достоинства бизнесмена Олега Дерипаски к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta (запрещена в России). Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.