Дерипаска подал в суд на Тинькова

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края 16 августа проведет заседание по иску о защите чести и достоинства бизнесмена Олега Дерипаски к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta (запрещена в России). Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.
"Судебное заседание по рассмотрению иска о защите неимущественных благ, защите чести, достоинства и деловой репутации Олега Дерипаски к компании Meta Platforms Inc. и Олегу Тинькову назначено на 16 августа", - сообщили в суде.
Подробности по исковому заявлению в суде не уточнили.