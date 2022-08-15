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51 минуту назад

Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Тинькову и Meta

ТАССиещё 10

Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края 16 августа проведет заседание по иску о защите чести и достоинства бизнесмена Олега Дерипаски к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta (запрещена в России). Об этом ТАСС в понедельник сообщили в суде.

Дерипаска подал в суд на Тинькова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Судебное заседание по рассмотрению иска о защите неимущественных благ, защите чести, достоинства и деловой репутации Олега Дерипаски к компании Meta Platforms Inc. и Олегу Тинькову назначено на 16 августа", - сообщили в суде.

Подробности по исковому заявлению в суде не уточнили.

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