Литовский «Шауляй банк» остановил обработку рублевых платежей

Литовский «Шяуляй банк» остановил операции с рублевыми платежами. Об этом заявила представитель Ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене в эфире LRT, передает ТАСС.

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Напомним, что через данный банк осуществлялись расчеты за грузовой транзит с Калининградом. Кигуолене также анонсировала приостановку любых операция с российскими клиентами с 1 сентября. Она указала на то, что всех клиентов банков об этом заблаговременно предупредили.

В июне Литва решила ввести запрет на транзит попадающих под санкции ЕС товаров из РФ в Калининградскую область. Мера была принята после консультаций с Еврокомиссией. Власти данной страны в июле расширили ограничения на транзит через свою территорию товаров.