В России придумали бренд ритуальных услуг «Грустно и точка»

В Роспатент подали заявку на регистрацию бренда ритуальных услуг «Грустно и точка». Если её одобрят, под этим названием можно будет предоставлять похоронные услуги, ухаживать за могилами, проводить бальзамирование и эксгумацию покойных, а также организовывать свадебные церемонии. Документы поступили от похоронного бюро «Ритуал.рус», уточнило агентство «Москва».

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Владелец компании — один из крупнейших предпринимателей в сфере похоронного бизнеса в России Олег Шелягов.

Согласно заявке, товарный знак «Грустно и точка» хотят зарегистрировать по классам международной классификации товаров и услуг №6, 19, 20, 39 и 45. В этом случае под новым брендом можно будет производить и продавать гробы, надгробные плиты и памятники, арматуру и другие товары, а также организовывать траурные и свадебные церемонии.