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2 часа назад

Виски Jack Daniel’s и водка Finlandia исчезнут с российских прилавков

Лера Букина

Виски Jack Daniel’s и водка Finlandia исчезнут с прилавков российских магазинов в течение трех месяцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, что производителем данных напитков является американская компания Brown-Forman. По словам ее сотрудников, алкоголь будут завозить по серой схеме через Казахстан.

Brown-Forman существует на рынке уже 152 года. За это время она получила статус одного из крупнейших игроков на мировом рынке.

В марте Brown-Forman объявила о приостановке деятельности на территории России в связи с ситуацией на Украине.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что в РФ стали исчезать с полок магазинов виски Jack Daniel’s, Woodford Reserve, Old Forester, Benriach, Slane, GlenDronach, Cooper’s Craft и Glenglassaugh, водка Finlandia, текила Herradura, Jimador и Pepe Lopez.

«Предположительно, алкоголь будут доставлять через Казахстан — вопрос лишь в том, как будет налажена логистика», - пишет Mash.

Ранее «Известия» сообщили, что к концу года в российских заведениях половина барного меню будет состоять из отечественного алкоголя. В настоящее время доля этих напитков составляет 10%.

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