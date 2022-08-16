Цена газа в Европе превысила $2 450 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник поднялась выше $2 450 за 1 тыс. куб. м впервые с 8 марта, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост стоимости газа с начала дня превышает 6%.

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Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 464 за 1 тыс. куб. м, или 234,5 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Происходит это на фоне роста спотовых цен на газ в Азии, остановки мощностей по добыче и транспортировке газа в Норвегии на плановый ремонт до конца августа, а также роста температур и снижения ветрогенерации в Европе.

О ситуации с поставками газа из России в Европу

"Газпром" сообщал, что в январе - июле 2022 года сократил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 34,7%, до 75,3 млрд куб. м.

С 27 июля газопровод "Северный поток" задействован на 20% от максимальной мощности из-за остановки работы нескольких газовых турбин. Одна из них - сделанная в Канаде компанией Siemens Energy - была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Оттавы в отношении Москвы производитель сначала отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию, однако после многочисленных просьб ФРГ все же решил его вернуть. 25 июля "Газпром" сообщил о вынужденной остановке работы еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции "Портовая" из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Таким образом, в рабочем состоянии остается лишь одна турбина.