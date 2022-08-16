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1 час назад

Названы условия для разморозки инвестиций россиян

Лера Букина

Еврокомиссия не исключила проведения расчетов с Национальным расчетным депозитарием (НРД), который попал под ограничения. Однако требуется соблюдение двух условий, сообщает РБК.

Напомним, что в НРД находятся ценные бумаги российских инвесторов.

Так, запрещается получение от таких сделок экономической выгоды. Кроме того, сделки должны согласовать регуляторы стран, где зарегистрированы иностранные контрагенты НРД.

Эксперты считают сложной задачей проведение расчетов и перечисление замороженных в европейских депозитариях денежных средств на счета российских инвесторов, несмотря на четкие условия.

Отмечается, что брокеры, управляющие компании и другие участники финансового рынка будут должны раскрыть адресатов платежей. Это позволит исключить зачисления в адрес тех, кто попал под рестрикции.

Спрогнозировано закрытие десятков российских банков

Если инвестора, которому причитаются выплаты, не включили в санкционный список Евросоюза, активы все равно должны быть заморожены. Это обусловлено тем, что их держатель - подсанкционный НРД. Разморозка требует отдельной лицензии от европейских регуляторов. Ее получение может занять длительное время.

Ранее агентство Reuters сообщило, что крупные западные банки стали осторожно возобновлять работу на российском долговом рынке.

Компании,Еврокомиссия,ЕС,
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