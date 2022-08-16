Сайт онлайн-ретейлера Wildberries вернулся к прежнему названию, он больше не называется "Ягодки". В этом убедился корреспондент ТАСС.

В понедельник днем сайт маркетплейса Wildberries сменил название на "Ягодки". Позже в компании заявили, что новое название сайта стало частью маркетинговой акции, в компании не подтверждали и не опровергали факт смены названия сайта на постоянной основе.