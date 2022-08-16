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1 час назад

Зарубежные отели столкнулись с нехваткой российских туристов

Лера Букина

Россияне перестали активно бронировать номера в отелях за рубежом. Об этом заявила РИА Новости директор по продажам отеля JW Marriott Mauritius Resort на Маврикии Наташа Веббер.

Зарубежные отели столкнулись с нехваткой российских туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Доля российского рынка составляла пять процентов нашего бизнеса до пандемии, но это число удвоилось после открытия границ и оставалось таким до февраля», — подчеркнула она.

Веббер указала на то, что российские туристы приобретают проездные документы в последний момент в связи с нестабильной ситуацией в стране и меняющимся курсом валют.

При этом собеседница отметила, что именно европейцы приносят наибольшую прибыль гостиницам. Они, как сообщила Веббер, активно практикуют туризм. В этой связи цены не снижаются, пояснила эксперт.

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На Кипре ранее ждали порядка 33% путешественников из РФ и СНГ, однако сейчас такой доли не ожидается, заявил директор по продажам и маркетингу Cap St Georges Hotel & Resort Панайотис Марку.

Ранее сообщалось, что средний чек на авиаперелет за рубеж летом 2022 года увеличился на 37% в сравнении с сезоном 2021 года.

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