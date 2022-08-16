Зарубежные отели столкнулись с нехваткой российских туристов

Россияне перестали активно бронировать номера в отелях за рубежом. Об этом заявила РИА Новости директор по продажам отеля JW Marriott Mauritius Resort на Маврикии Наташа Веббер.

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«Доля российского рынка составляла пять процентов нашего бизнеса до пандемии, но это число удвоилось после открытия границ и оставалось таким до февраля», — подчеркнула она.

Веббер указала на то, что российские туристы приобретают проездные документы в последний момент в связи с нестабильной ситуацией в стране и меняющимся курсом валют.

При этом собеседница отметила, что именно европейцы приносят наибольшую прибыль гостиницам. Они, как сообщила Веббер, активно практикуют туризм. В этой связи цены не снижаются, пояснила эксперт.

На Кипре ранее ждали порядка 33% путешественников из РФ и СНГ, однако сейчас такой доли не ожидается, заявил директор по продажам и маркетингу Cap St Georges Hotel & Resort Панайотис Марку.