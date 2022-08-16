Зарубежные отели столкнулись с нехваткой российских туристов

Россияне перестали активно бронировать номера в отелях за рубежом. Об этом заявила РИА Новости директор по продажам отеля JW Marriott Mauritius Resort на Маврикии Наташа Веббер.
«Доля российского рынка составляла пять процентов нашего бизнеса до пандемии, но это число удвоилось после открытия границ и оставалось таким до февраля», — подчеркнула она.
Веббер указала на то, что российские туристы приобретают проездные документы в последний момент в связи с нестабильной ситуацией в стране и меняющимся курсом валют.
При этом собеседница отметила, что именно европейцы приносят наибольшую прибыль гостиницам. Они, как сообщила Веббер, активно практикуют туризм. В этой связи цены не снижаются, пояснила эксперт.
На Кипре ранее ждали порядка 33% путешественников из РФ и СНГ, однако сейчас такой доли не ожидается, заявил директор по продажам и маркетингу Cap St Georges Hotel & Resort Панайотис Марку.
Ранее сообщалось, что средний чек на авиаперелет за рубеж летом 2022 года увеличился на 37% в сравнении с сезоном 2021 года.