Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
35 минут назад

"Газпром" допустил зимой цены на газ в Европе выше $4 тыс. за 1 тыс. куб. м

ТАССиещё 1

"Газпром" не исключает, что цены на газ в Европе зимой могут подняться выше рекордных $4 тыс. за 1 тыс. куб.м, говорится в сообщении холдинга.

"Газпром" назвал цену на газ в Европе зимой
Фото: ТАССТАСС

"Отметим, что на спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку $2,5 тыс. По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень $4 тыс. за 1 тыс. куб. м", - отмечает "Газпром".

Видео дня

Ранее спотовая цена газа в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила $2 450 за 1 тыс. куб. м впервые с 8 марта.

Происходит это на фоне роста спотовых цен на газ в Азии, остановки ряда мощностей по добыче и транспортировке газа в Норвегии на плановый ремонт до конца августа, а также роста температур и снижения ветрогенерации в Европе.

Биржевая цена газа в Европе 7 марта 2022 года впервые в истории достигала отметки почти в $3 900 за 1 тыс. куб. м.

О ситуации с поставками газа из России в Европу

"Газпром" сообщил, что за 7,5 месяцев 2022 года сократил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 36,2%, до 78,5 млрд куб. м.

С 27 июля газопровод "Северный поток" задействован на 20% от максимальной мощности из-за остановки работы нескольких газовых турбин. Одна из них - сделанная в Канаде компанией Siemens Energy - была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Оттавы в отношении Москвы производитель сначала отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию, однако после многочисленных просьб ФРГ все же решил его вернуть. 25 июля "Газпром" сообщил о вынужденной остановке работы еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции "Портовая" из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Bank of America предсказал "ужасающую" ситуацию с газом в ЕС

Таким образом, в рабочем состоянии остается лишь одна турбина.

Также Оператор ГТС Украины с 11 мая прекратил транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" из-за наступления форс-мажорных обстоятельств. Компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией "Новопсков" в Луганской области. В связи с этим "Газпром" подает газ для Европы транзитом только через газоизмерительную станцию "Суджа", а заявки на прокачку через "Сохрановку" отклоняются украинской стороной.

Компании,Bank of America,Siemens,Газпром,ЕС,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители