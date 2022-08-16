"Газпром" назвал цену на газ в Европе зимой

"Газпром" не исключает, что цены на газ в Европе зимой могут подняться выше рекордных $4 тыс. за 1 тыс. куб.м, говорится в сообщении холдинга.

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"Отметим, что на спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку $2,5 тыс. По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень $4 тыс. за 1 тыс. куб. м", - отмечает "Газпром".

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Ранее спотовая цена газа в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила $2 450 за 1 тыс. куб. м впервые с 8 марта.

Происходит это на фоне роста спотовых цен на газ в Азии, остановки ряда мощностей по добыче и транспортировке газа в Норвегии на плановый ремонт до конца августа, а также роста температур и снижения ветрогенерации в Европе.

Биржевая цена газа в Европе 7 марта 2022 года впервые в истории достигала отметки почти в $3 900 за 1 тыс. куб. м.

О ситуации с поставками газа из России в Европу

"Газпром" сообщил, что за 7,5 месяцев 2022 года сократил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 36,2%, до 78,5 млрд куб. м.

С 27 июля газопровод "Северный поток" задействован на 20% от максимальной мощности из-за остановки работы нескольких газовых турбин. Одна из них - сделанная в Канаде компанией Siemens Energy - была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Оттавы в отношении Москвы производитель сначала отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию, однако после многочисленных просьб ФРГ все же решил его вернуть. 25 июля "Газпром" сообщил о вынужденной остановке работы еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции "Портовая" из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Таким образом, в рабочем состоянии остается лишь одна турбина.