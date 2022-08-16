"Газпром" назвал цену на газ в Европе зимой

"Газпром" не исключает, что цены на газ в Европе зимой могут подняться выше рекордных $4 тыс. за 1 тыс. куб.м, говорится в сообщении холдинга.
"Отметим, что на спотовых биржах Европы цены на газ пробили отметку $2,5 тыс. По консервативным оценкам, если тенденция сохранится, зимой цены превысят уровень $4 тыс. за 1 тыс. куб. м", - отмечает "Газпром".
Ранее спотовая цена газа в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила $2 450 за 1 тыс. куб. м впервые с 8 марта.
Происходит это на фоне роста спотовых цен на газ в Азии, остановки ряда мощностей по добыче и транспортировке газа в Норвегии на плановый ремонт до конца августа, а также роста температур и снижения ветрогенерации в Европе.
Биржевая цена газа в Европе 7 марта 2022 года впервые в истории достигала отметки почти в $3 900 за 1 тыс. куб. м.
"Газпром" сообщил, что за 7,5 месяцев 2022 года сократил экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 36,2%, до 78,5 млрд куб. м.
С 27 июля газопровод "Северный поток" задействован на 20% от максимальной мощности из-за остановки работы нескольких газовых турбин. Одна из них - сделанная в Канаде компанией Siemens Energy - была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Оттавы в отношении Москвы производитель сначала отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию, однако после многочисленных просьб ФРГ все же решил его вернуть. 25 июля "Газпром" сообщил о вынужденной остановке работы еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции "Портовая" из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта.
Таким образом, в рабочем состоянии остается лишь одна турбина.
Также Оператор ГТС Украины с 11 мая прекратил транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" из-за наступления форс-мажорных обстоятельств. Компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией "Новопсков" в Луганской области. В связи с этим "Газпром" подает газ для Европы транзитом только через газоизмерительную станцию "Суджа", а заявки на прокачку через "Сохрановку" отклоняются украинской стороной.