Названа дата открытия флагмана бывшего Starbucks

Новые владельцы сети кофеен, которая носила название Starbucks, готовятся к ее запуску. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на компанию.

Презентация флагмана кофейни на Новом Арбате, 11, ожидается уже 18 августа.

Напомним, что в конце июня рэпер Тимур Юнусов (Тимати) сообщил, что приобрел все активы Starbucks в России. Он тогда анонсировал открытие первых точек в августе. Тогда же Юнусов сообщил, что компания прорабатывает новое название.

До этого стало известно, что Starbucks в России приобретут ресторатор Антон Пинский, Тимати и холдинговая компания «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова.

Об уходе компании с российского рынка было объявлено в мае.