Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Названа дата открытия флагмана бывшего Starbucks

Лера Букина

Новые владельцы сети кофеен, которая носила название Starbucks, готовятся к ее запуску. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на компанию.

Названа дата открытия флагмана бывшего Starbucks
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Презентация флагмана кофейни на Новом Арбате, 11, ожидается уже 18 августа.

Напомним, что в конце июня рэпер Тимур Юнусов (Тимати) сообщил, что приобрел все активы Starbucks в России. Он тогда анонсировал открытие первых точек в августе. Тогда же Юнусов сообщил, что компания прорабатывает новое название.

До этого стало известно, что Starbucks в России приобретут ресторатор Антон Пинский, Тимати и холдинговая компания «Синдика» сенатора от Кабардино-Балкарии Арсена Канокова.

Об уходе компании с российского рынка было объявлено в мае.

Вещательная корпорация Би-би-си ранее сообщила, что американская сеть кофеен Starbucks рассматривает возможность продажи бизнеса в Великобритании в связи с высокой конкуренцией и сменой потребительских предпочтений на фоне пандемии.

Компании,Тимати,Арсен Каноков,Starbucks,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители