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1 час назад

Швейцарский производитель шоколада Lindt объявил об уходе из России

Вечерняя Москваиещё 7

Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli полностью уходит с российского рынка. Соответствующее заявление сделали представители компании во вторник, 16 августа.

Lindt решил уйти из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В марте текущего года компания объявила о закрытии восьми магазинов в России.

— Вслед за своим объявлением от 9 марта 2022 года группа Lindt & Sprüngli решила покинуть российский рынок, — приводит РИА Новости цитату из документа, опубликованном на сайте компании.

При этом отмечается, что компания продолжит поддерживать работающих в России сотрудников и действовать согласно местным правилам.

12 августа немецкая компания Tchibo GmbH, которая является четвертым в мире производителем кофе, вышла из российского бизнеса и перестала владеть ООО «Чибо СНГ».

До этого компания Tetra Pak, которая занимается производством упаковки, решила передать свое подразделение в России местному руководству.

Компании,
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