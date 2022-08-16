Lindt решил уйти из России

Швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli полностью уходит с российского рынка. Соответствующее заявление сделали представители компании во вторник, 16 августа.

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В марте текущего года компания объявила о закрытии восьми магазинов в России.

— Вслед за своим объявлением от 9 марта 2022 года группа Lindt & Sprüngli решила покинуть российский рынок, — приводит РИА Новости цитату из документа, опубликованном на сайте компании.

При этом отмечается, что компания продолжит поддерживать работающих в России сотрудников и действовать согласно местным правилам.

12 августа немецкая компания Tchibo GmbH, которая является четвертым в мире производителем кофе, вышла из российского бизнеса и перестала владеть ООО «Чибо СНГ».