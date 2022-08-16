После подарка Путину шоколад «Алешка» расширяет производство

Управляющий директор белгородской кондитерской фабрики «Фотон» Татьяна Сухарева рассказала, что число заказов на шоколад «Алёшка» резко выросло после того, как губернатор Вячеслав Гладков подарил плитку Владимиру Путину. Благодаря этому компания расширяет своё производство. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: t.me/vvgladkov t.me/vvgladkov

Во время встречи Путина и Гладкова последний подарил президенту плитку шоколада «Алёшка» и рассказал историю его появления – он назван в честь мальчика, провожающего российских солдат, двигающихся на Украину.

«После того, как вышел ролик, где губернатор подарил нашему президенту Путину Владимиру Владимировичу нашу шоколадку "Алешка", это был как взрыв: и популярность, и желание всех приобрести эту шоколадку. Спрос возрос, поэтому мы решили расширить производство, закупили оборудование, оборудование не новое», – рассказала Сухарева.

Она также добавила, что шоколад производят по спецзаказу в городе Губкин и на данный момент выпускается в одном виде - тёмный. Это не случайно – энергетически такой шоколад более ценный, поэтому во время войны солдатам выдавали именно тёмный шоколад. Впрочем, Татьяна Сухарева добавила, что в скором времени в продажу поступят ещё и вафельные конфеты «Алёшка».