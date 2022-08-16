Модель подала иск на Wildberries из-за фото ягодиц с прыщами

«Я давала согласие на фотографии одного формата. В итоге там были фотографии, которые меня уже оскорбляют. Я решила, что это [обратиться в суд — прим. ГМ] будет самое лучшее решение. Потому что на фотографии, где у меня там видны прыщики, я не давала согласие. У нас было соглашение на один материал, выложили другой. Чтобы было более эффективно, я решила подать иск, проконсультировавшись со своим юристом».