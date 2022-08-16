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2 часа назад

Модель подала иск на 10 млн из-за фото ягодиц с прыщами на Wildberries

Говорит Москва

Анастасию Тимохину возмутило появление на странице маркетплейса снимков, согласие на размещение которых, как утверждается, она не давала.

Модель подала иск на Wildberries из-за фото ягодиц с прыщами
Фото: соцсетисоцсети

Речь идёт о рекламе средства от высыпаний на коже. Продавец косметики бренда Lefami также обещает покупателям избавление от чёрных точек.

Дело находится в производстве Ленинского райсуда в Чебоксарах.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Тимохина уточнила, что решила обратиться в суд после консультации с юристом.

Не Wildberries, а «Ягодки»: крупнейший маркетплейс русифицировался?

«Я давала согласие на фотографии одного формата. В итоге там были фотографии, которые меня уже оскорбляют. Я решила, что это [обратиться в суд — прим. ГМ] будет самое лучшее решение. Потому что на фотографии, где у меня там видны прыщики, я не давала согласие. У нас было соглашение на один материал, выложили другой. Чтобы было более эффективно, я решила подать иск, проконсультировавшись со своим юристом».

соцсети

В 10 млн рублей истица оценила моральный вред, нанесённый ей публикацией.

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