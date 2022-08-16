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1 час назад

Ozon открыл в Подмосковье новый склад вместо пострадавшего от пожара под Истрой

ТАССиещё 2

Онлайн-ретейлер Ozon открыл в Пушкино новый склад, который возьмет на себя нагрузку вместо пострадавшего от пожара склада под Истрой. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала компании.

Ozon открыл в Подмосковье новый склад вместо сгоревшего под Истрой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Обещали на этой неделе вернуться с новым решением по поставкам - и вот оно: склад в Пушкино под Москвой ждет ваши товары", - говорится в сообщении.

Склад открыт для всех категорий товаров, кроме книг, одежды и сумок. Площадь склада на данный момент составляет 52 тыс. кв. м. Планируется, что осенью она возрастет втрое и превысит площадь склада под Истрой, добавляется в материале.

Пожар на складе компании Ozon в селе Петровское Истринского района Подмосковья начался днем 3 августа. Произошло частичное обрушение кровли и стены здания. Из здания самостоятельно эвакуировались 1 тыс. человек. По данным МЧС, пострадали 11 человек, двое госпитализированы. Ранним утром 4 августа пожарные ликвидировали открытое горение на месте пожара.

В день пожара компания заявила, что компенсирует потери из-за пожара как продавцам, так и покупателям.

Ответственность ретейлера за последствия пожара на складе застрахована на 12 млрд рублей.

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