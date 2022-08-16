Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
24 минуты назад

Стала известна судьба трех заводов IKEA  в России

Елена Прошина

IKEA Industry не станет возобновлять производство мебели на фабриках в Тихвине, Новгороде и Вятке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

Стала известна судьба трех заводов IKEA в России
Фото: ТАССТАСС

В IKEA отметили, что в ближайшее время сотрудники заводов сосредоточатся на техобслуживании, уборке и обучении, чтобы «привести их в наилучшую форму для нового владельца». При этом процесс продажи предприятий только начался. В IKEA предполагают, что он займет от четырех до шести месяцев.

На прошлой неделе профсоюз завода в Тихвине сообщил о возобновлении работы фабрики с 1 сентября. Там заявляли, что 50% от общего числа сотрудников уволят, у остальных сохранят только 90% от оклада.

Напомним, что IKEA объявила о продаже бизнеса в России и своих четырех фабрик, а также роспуске всего персонала 15 июня. При этом в компании обещали выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

Компании,Ikea,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители