Стала известна судьба трех заводов IKEA  в России

IKEA Industry не станет возобновлять производство мебели на фабриках в Тихвине, Новгороде и Вятке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

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В IKEA отметили, что в ближайшее время сотрудники заводов сосредоточатся на техобслуживании, уборке и обучении, чтобы «привести их в наилучшую форму для нового владельца». При этом процесс продажи предприятий только начался. В IKEA предполагают, что он займет от четырех до шести месяцев.

На прошлой неделе профсоюз завода в Тихвине сообщил о возобновлении работы фабрики с 1 сентября. Там заявляли, что 50% от общего числа сотрудников уволят, у остальных сохранят только 90% от оклада.