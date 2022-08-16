«Газпром» раскрыл уровень сокращения добычи в 2022 году

«Газпром» раскрыл некоторые результаты работы в этом году. Добыча за семь с половиной месяцев сократилась на 13,2% год к году. А экспорт в страны дальнего зарубежья упал на 36,2%.

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Компания сообщила об увеличении поставок в Китай по газопроводу «Сила Сибири», но конкретные цифры не привела. Правда, это не компенсировало падение экспорта на европейском направлении. В «Газпроме» отметили, что для заполнения европейских подземных хранилищ в них нужно закачать еще почти 24 млрд кубометров газа до начала осенне-зимнего сезона. При этом цены на газ в Европе уже превысили 2,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. Зимой будет 4 тысячи долларов, если, как говорится в сообщении «Газпрома», тенденция сохранится.

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Европейские потребители по таким ценам газ покупать просто не смогут. В первую очередь это касается промышленности. Продолжает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович:

Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета

«В текущем году уже были цены почти под 4 тысячи долларов, пусть и в моменте. Для многих заводов на самом деле все равно, 1 тысяча долларов, 2 тысячи долларов или 5 тысяч долларов, — это запретительно высокая цена, и заводы ее не тянут, они останавливаются. Это касается азотных удобрений, это касается цинка, это касается алюминия, бумаги, цемента и многих других производств. Из-за дороговизны газа возникает ситуация с дорогим электричеством, из-за чего страдают уже машиностроительные предприятия. Это глобально называется деиндустриализацией. Пока она еще не достигла такой стадии, при которой имеют место какие-то политические последствия, масштабные протесты и тому подобное. Но тем не менее в этом направлении Европа постепенно движется».

Есть и конкретные примеры. Крупнейший в Европе цинковый завод Budel в Нидерландах останавливает производство с 1 сентября и до дальнейшего уведомления, сообщает Bloomberg. На этой новости цены на цинк на Лондонской бирже металлов подскочили на 7%. Но пока проблемы европейской промышленности не сильно сказываются на экономике еврозоны. Так, по предварительным оценкам Евростата, ВВП стран Евросоюза растет второй квартал подряд. Этот рост небольшой, но он все-таки есть. Тут будут важны итоги третьего и четвертого кварталов, чтобы понять общую картину.

Европейцы собираются снижать потребление газа и вообще экономить энергоресурсы. Но даже в такой сложной ситуации они не намерены обсуждать вопрос запуска «Северного потока — 2», хотя об этой возможности им постоянно напоминают в Москве. Комментирует директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов:

Алексей Громов, директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

«Европа вполне могла бы для запуска «Северного потока — 2» хотя бы на временной основе выдать ему временное исключение на период осенне-зимнего отопительного сезона, я думаю. Другое дело, что это бьет по их политическому престижу. Поэтому возникает принципиальный вопрос: насколько долго в Европе будет превалировать политическая целесообразность над экономическими реалиями? Посмотрим, что будет. В любом случае, конечно же, возвращение в повестку дня вопроса запуска «Северного потока — 2» помогло бы Европе существенным образом снизить остроту потенциального газового дефицита предстоящей зимой».