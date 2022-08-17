Немецкая Uniper задумалась о возврате займов на «Северный поток — 2»

Немецкая Uniper проводит юридический анализ вопроса возврата части или всех займов, которые были предоставлены на реализацию проекта «Северный поток — 2». Об этом заявила компания, передает агентство «Прайм».

Согласно отчету о финансовых результатах за второй квартал, в первом квартале наблюдалось полное обесценение балансовой стоимости своих кредитов, предоставленных оператору проекта Nord Stream 2 AG, а также начисленных по ним процентов.

Среди тех, кто числился финансовыми инвесторами «Северного потока — 2», - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Они были должны были профинансировать 50% цены проекта. В 2021 году компании объявили о выполнении финансирования.

ФРГ ранее приняла решение остановить сертификацию уже готового к эксплуатации «Северного потока — 2». Так, фактически проект заморозили.