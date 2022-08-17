Стало известно местонахождение турбины для «Северного потока»

Прокачка по «Северному потоку» была снижена «Газпромом» с июня, ее объемы были доведены до 20 процентов мощности. Российская компания объясняет снижение объемов экспорта проблемами с возвратом оборудования для газопровода из Канады. После его отправки в Европу «Газпром» заявил, что не получил нужной документации, и сослался на санкционные препятствия. В Евросоюзе, в свою очередь, таковых ограничений не увидели.